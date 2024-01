Chrome per Android sta per rinnovare la gestione delle schede aperte: diamogli un'occhiata

Nonostante l'arrivo del Digital Markets Act, che permetterà agli utenti di scegliere il browser predefinito sul proprio dispositivo, molto probabilmente Chrome resterà l'app per navigare su Internet più usata al mondo (se invece non vi soddisfa, date un'occhiata alle migliori alternative).

Questo però non significa che Google non cerchi costantemente di migliorarlo in ogni aspetto e a quanto pare starebbe per arrivare una diversa gestione delle schede aperte.

Attualmente, potete passare tra le diverse schede aperte scorrendo con il dito verso destra o verso sinistra sulla barra degli indirizzi, chiamata anche "omnibox", oppure toccando l'icona con il quadrato e il numero di schede aperte in alto a destra. Qui potrete riordinare le schede, chiuderle o aprire una nuova scheda toccando il pulsante + Nuova scheda in alto a sinistra (o toccando i tre puntini in alto a destra e poi + Nuova scheda).