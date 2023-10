Anche il vostro Chrome ha degli strani cerchi sui nomi delle schede? Ecco perché

Google Chrome risulta il browser più usato al mondo, e questo vale tanto per la piattaforma PC e notebook quanto per quella che riguarda gli smartphone. Pertanto, ci interessano da vicino le novità che lo riguardano.

Negli ultimi giorni diversi utenti di Chrome hanno infatti notato una novità particolare arrivata sulla versione desktop del browser. Le immagini che trovate in basso chiariscono di cosa si tratta.

Se notate bene tra i nomi delle schede aperte su Chrome, sembra apparire l'icona relativa al sito web visitato all'interno di inediti cerchi. Questo accade soltanto per alcuni dei tab Chrome aperti, non per tutti. Non si tratta di un bug, ma della manifestazione dell'attivazione di una delle ultime funzionalità introdotte sul browser.