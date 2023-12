Chrome vi semplificherà la vita anche con le carte d'imbarco

Proprio a proposito della versione di Chrome per dispositivi Android sono all'orizzonte delle interessanti novità . Si tratta di una nuova funzionalità che potrebbe arrivare in futuro per semplificare il processo di gestione delle carte d'imbarco digitali sul proprio dispositivo.

Siamo ormai abituati all'utilizzo delle app Google in tantissimi contesti del nostro quotidiano. E tra le app più utilizzate in assoluto troviamo Chrome , il browser web disponibile su tutte le piattaforme, a parte da Android e iOS .

La novità di Chrome dovrebbe rendere più semplice il download delle carte d'imbarco per poi caricarle direttamente su Google Wallet , l'app di Google che permette di salvare e accedere rapidamente a metodi di pagamento digitali e carte d'imbarco per l'appunto.

Le carte d'imbarco sono una comodità non da poco, visto che si tratta di documenti cruciali per prendere aerei, treni e mezzi di trasporto in generale. E un po' tutti abbiamo l'ansia di dimenticarle. Averle sul proprio smartphone, che molto più facilmente ricordiamo di prendere, è sicuramente una cosa molto utile.

La funzionalità che è in fase di sviluppo per Chrome è stata avvistata sotto forma di flag in una recente versione di Chrome Canary. Tale funzionalità si chiama Boarding Pass Detector e ci aspettiamo che sarà in grado di rilevare se in una specifica scheda aperta di Chrome ci siano dati utili per scaricare una carta d'imbarco.

Probabilmente, una volta rilevata tale carta d'imbarco, sarà possibile effettuare il download e il caricamento in Wallet. La funzionalità si attiverebbe automaticamente nel momento in cui viene identificato un URL corrispondente a quello di una compagnia aerea.

Al momento non è funzionante, nemmeno per coloro che la abilitano in Canary. Ci aspettiamo che entro le prossime settimane sarà operativa, almeno per chi ha la beta.