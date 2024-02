Google Chrome: questa nuova funzione vi aiuterà nella scrittura di contenuti (ovviamente grazie all'IA generativa)

Chrome, il browser web di Google, continua a beneficiare di nuove funzionalità basate sull'IA generativa. L'azienda californiana resta in prima linea per quanto riguarda la corsa all'intelligenza artificiale e persiste nel suo lavoro di integrazione in tutti i suoi prodotti (qui la nostra guida con le migliori app per intelligenza artificiale). Dopo aver annunciato l'imminente sperimentazione di tre novità per il suo browser, Big G ha fatto sapere che "Aiutami a scrivere" è finalmente disponibile per essere testato.

La funzione è in arrivo questa settimana su Mac e PC Windows (a cominciare dagli Stati Uniti) con il lancio di Chrome M122.