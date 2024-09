Google Chrome si aggiorna con tre novità per migliorare la gestione delle schede

Tra le situazioni più scomode che complicano la navigazione quotidiana sul web c'è sicuramente il ritrovarsi a gestire molteplici tab nel proprio browser di riferimento. Google Chrome , uno dei migliori browser in circolazione oltre che il più popolare, punta a migliorare ulteriormente questo aspetto e ha annunciato sul blog ufficiale alcune novità. Parliamo di tre aggiornamenti per aiutare l'utente nella gestione delle proprie schede, a prescindere dal dispositivo utilizzato. Andiamo a vederli nello specifico.

Gruppi di schede su iOS

Dopo il rilascio per i dispositivi desktop e Android, i gruppi di schede saranno disponibili anche su Chrome per iOS. Gli utenti saranno in grado di raggruppare le schede correlate e potranno dar loro un nome ed un colore personalizzati per velocizzarne l'identificazione. Tutto questo direttamente dal proprio iPhone o iPad. Per provare la funzione, basterà aprire la griglia delle schede, tener premuto sulla scheda interessata e cliccare su "Aggiungi scheda a nuovo gruppo".

Una volta raggruppate le schede, possono essere riorganizzate a piacimento.