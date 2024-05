Chrome su iOS si aggiorna: perché non arrivano anche su Android queste novità?

Non basta la barra degli indirizzi sul lato inferiore arrivata l'anno scorso : ora su Chrome per iOS e iPadOS arriva una nuova opzione per personalizzare il menu , rendendo l'app per alcuni aspetti più funzionale che su Android (a proposito, sapete come bloccare un sito su Google Chrome ?).

Come personalizzare il menu di Chrome

Ma di cosa stiamo parlando? Su iPhone e iPad, in Chrome, quando toccate l'icona con tre puntini orizzontali a destra della barra degli indirizzi (in basso o in alto a seconda di come l'avete impostata), apparirà una finestra con in alto una barra, con una serie di opzioni, e in basso un menu con le azioni che si possono effettuare sul sito.

Le funzioni in alto sono i collegamenti a Impostazioni, Preferiti, Cronologia e altro, e potete farle scorrere verso sinistra per vederle tutte. Il menu invece riguarda azioni come Segui, Aggiungi ai preferiti, Elimina dati di navigazione e altro.

Adesso, dalla versione 125 di Chrome per iOS, potete decidere quali elementi mostrare, in modo da non dover far più scorrere la barra e vederle tutte a colpo d'occhio, o sceglierne l'ordine.

Come fare? Toccate l'icona con tre puntini a destra della barra degli indirizzi e fate scorrere verso l'alto la finestra che si apre dal basso. Adesso toccate la voce Personalizza menu (immagine sotto a sinistra).

Apparirà una nuova schermata con i alto gli strumenti attivi della barra dei menu e sotto un interruttore per disattivare l'ordine intelligente, che permette di mostrare prima le voci usate di frequente (il che non è comodissimo, perché continuano a spostarsi, e ora potete disattivare la funzione).

Potete spostare i singoli strumenti nella posizione che volete toccando e tenendoli premuti per poi muoverli. Per eliminarli dalla barra dei menu, toccate l'icona "-" in alto a sinistra sul singolo elemento, e questo verrà spostato in una riga subito sotto con un'icona "+" in alto a sinistra per riportarlo in posizione (immagine sotto a destra).