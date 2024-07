Chrome fa la spia sui tab ingordi: come abilitare la nuova funzionalità di monitoraggio

Negli ultimi anni abbiamo visto Google impegnarsi particolarmente nello sviluppo di funzionalità e migliorie per gestire il consumo eccessivo di risorse del suo popolare browser. E la novità che stiamo per vedere rientra proprio in questo contesto.

Chrome vi avviserà quando i tab iniziano a consumare troppo

La novità che ha sviluppato Google, e che ha già iniziato a testare, riguarda il monitoraggio del consumo dei tab con avvisi che intervengono quando il consumo di risorse supera una certa soglia di allarme. In pratica, Chrome vi avviserà quando uno o più tab iniziano a consumare troppo.

Come vedete dallo screenshot in basso, l'avviso verrà presentato sotto forma di popup nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di Chrome.

L'avviso conterrà una breve descrizione sulla natura dell'avviso e la lista dei tab che sono stati identificati come troppo esosi in termini di risorse hardware.

Alla comparsa dell'avviso sarà possibile risolvere il problema, andando a terminare l'esecuzione di uno o più tab riconosciuti come esosi.

La novità che abbiamo appena descritto non è disponibile ancora per tutti. Come abbiamo menzionato all'inizio, si tratta di una funzionalità che Google sta testando nella versione Canary di Chrome. Ecco come abilitare la funzionalità:

Accedere alla sezione flag del browser, recandosi all'indirizzo chrome://flags Cercare la funzionalità tramite la chiave di ricerca #performance-intervention-demo-mode. Abilitare la funzionalità e accettare di riavviare Chrome come suggerito dalla finestra che apparirà inferiormente all'interfaccia. Accedere alla sezione chrome://settings/performance/general delle impostazioni di Chrome, e controllare che l'opzione Performance Issue Alert sia effettivamente abilitata. A questo punto recarsi alla pagina chrome://discards e selezionare l'opzione Trigger performance CPU intervention.

Dopo aver effettuato questi passaggi, se tutto è andato a buon fine, la funzionalità che abbiamo descritto prima dovrebbe essere attiva.

E quindi dovreste vedere gli avvisi in merito ai tab esosi nel caso in cui ciò si verificasse.

Ribadiamo che si tratta di una novità che al momento è disponibile esclusivamente per chi ha la versione Canary di Chrome, dunque ancora non troverete le opzioni descritte all'interno della sezione flag di Chrome stabile.