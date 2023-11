Chrome lancia una novità in esclusiva su iOS

Conosciamo molto bene Google Chrome, il potente e popolare browser web che troviamo su smartphone Android, iPhone e PC e notebook. Nelle ultime ore è arrivata una novità alla quale non siamo abituati.

Google ha infatti annunciato una novità importante per l'app iOS di Google Chrome. Si tratta di qualcosa di non particolarmente usuale, perché la novità arriva in esclusiva per l'app iOS di Chrome, almeno per il momento.

La novità della quale parliamo riguarda il tema della personalizzazione di Chrome. Google ha infatti introdotto la possibilità di spostare la barra degli indirizzi di Chrome quando questo viene utilizzato su iPhone. Come vedete dagli screenshot in basso, sarà disponibile un'opzione rapida per spostare la barra degli indirizzi dalla parte superiore a quella inferiore dell'interfaccia, e viceversa.