Sì, Chrome sta per cambiare look

Quest'anno Google ha fatto le cose in grande per il suo compleanno , e gli sconti sullo store dell'azienda devono ancora arrivare, ma il motore di ricerca non è il solo a spegnere le candeline, perché adesso è il turno di Chrome . Il celebre browser compien infatti 15 anni, e festeggia con alcune novità, prima fra tutte una nuova grafica , che debutterà a breve su tutti i sistemi desktop.

Un design rinnovato...

Basandosi sul Material You , il linguaggio di design già introdotto da tempo su Android e non solo, Google cambierà abito anche a Chrome, che nelle prossime settimane rinnoverà le proprie icone, con un forte accento sulla leggibilità, e si arricchirà con nuovi colori, che si adattano meglio a schede e barra degli indirizzi. Potete averne un assaggio con l'animazione qui sotto.

Inoltre Chrome sarà maggiormente integrato con il sistema operativo ; per esempio, potrà seguire il tema chiaro / scuro di sistema, ma non solo.

La cosa utile, e non solo estetica, è che i diversi temi e colori possono aiutare a differenziare i vari profili , come quello privato da quello di lavoro.

... e non solo!

Anche i menù del browser stesso sono stati rivisti, in particolare quello per accedere alle estensioni, a Google Traduttore, e al sempre più autonomo password manager.

Parte di questo rinnovamento è anche la nuova grafica del Chrome Web Store, che già abbiamo visto la scorsa settimana, sulla quale arriveranno nuove categorie, come le estensioni "AI-powered" e quelle scelte dagli editor, oltre a una serie di consigli più personalizzati rispetto a prima. Inoltre Chrome stesso vi avvertirà se un'estensione fosse stata spubblicata di recente, vuoi per violazione di qualche policy o perché potenzialmente malevola.

E sempre in tema di sicurezza è stata aggiornata anche la navigazione sicura, in modo da cercare di bloccare anche i siti malevoli "appena nati", confrontandoli in tempo reale con un elenco in continuo aggiornamento sui server di Google.

In questo modo dovrebbe esserci una riduzione del 25% nei confronti delle minacce di malware e phishing. Questo aggiornamento arriverà su Chrome nel corso delle prossime settimane.

E infine non poteva mancare un potenziamento ulteriore della ricerca, adesso ancora più parte integrante di Chrome. Quando siete su un sito, selezionate l'icona del pannello laterale (dovrebbe essere in alto a destra, accanto alla vostra immagine di profilo), e selezionate "cerca" dal menu a tendina in alto, in modo da avere una panoramica delle ricerche correlate, e avere altre informazioni sulle fonti di quella pagina, o anche iniziare al volo una nuova ricerca. Di nuovo l'illustrazione qui sotto ci aiuterà a visualizzare meglio tutto.