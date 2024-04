Chrome riceve un tocco di intelligenza artificiale: perché ci sarà utile

Nelle ultime ore infatti Google ha annunciato delle importanti novità per il suo Chrome. Il browser infatti riceve il supporto degli algoritmi di machine learning per animare i suggerimenti che vengono proposti nella sua omnibox , ovvero quella che più comunemente possiamo identificare come barra degli indirizzi .

Arrivano delle importanti novità per il browser web di gran lunga più usato al mondo. Parliamo ovviamente di Google Chrome , il browser di Google che si arricchisce con l'intelligenza artificiale .

Perché il machine learning migliorerà Chrome

Ci sono tanti modi in cui gli algoritmi di machine learning possono migliorare l'esperienza utente con un browser. Google ha scelto di partire dalle basi, implementando il supporto al machine learning per migliorare l'attività principale per cui solitamente si utilizza un browser: cercare contenuti sul web.

Gli algoritmi di machine learning infatti supporteranno la proposizione dei suggerimenti automatici che la barra degli indirizzi di Chrome propone ai suoi utenti.

Per capirsi, si tratta dei suggerimenti che vengono mostrati quando si inizia a digitare all'interno della barra degli indirizzi.

Finora, Chrome ha proposto dei suggerimenti in accordo con le recenti ricerche degli utenti, in modo da proporre suggerimenti attinenti al profilo e agli interessi dell'utente che sta usando il browser. Questi però erano supportati da righe di codice scritte e affinate nel tempo.

Con il machine learning invece il browser potrà tenere conto di molti più parametri nella proposizione di suggerimenti per la barra degli indirizzi. Per fare un esempio, terrà conto anche del tempo trascorso tra una visita e l'altra a uno specifico URL. Questo permetterà di escludere quegli indirizzi che sono stati sì visitati, ma non considerati pertinenti dagli utenti (perché magari il tempo di visita è stato basso, e l'utente è subito tornato alla pagina precedente).

L'altro aspetto interessante consiste nell'addestramento continuo di tali algoritmi man mano che l'utente utilizza il browser.

Questo dovrebbe portare a un grado di accuratezza dei suggerimenti proposti sempre più a misura di ciascun utente.

Quando arriva il machine learning su Chrome

Google ha riferito che la novità è già disponibile con la versione 124 di Chrome per Mac, Windows e ChromeOS. Probabilmente non noterete subito particolari differenze nella proposizione dei suggerimenti da parte della omnibox del browser. Col tempo dovreste però accorgervi dei miglioramenti.