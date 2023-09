Chrome riceve una delle funzionalità più utili di Safari

La novità della quale parliamo consiste nella possibilità di visualizzare un'anteprima di dimensioni considerevoli, circa metà schermo, delle pagine web associate ai collegamenti. Tale anteprima viene mostrata quando si passa con il puntatore del mouse su un link contenuto in una pagina web, e vi si rimane per qualche secondo.

E proprio a proposito di Chrome siamo felici di apprendere una delle ultime novità . Si tratta di una nuove funzionalità destinata alla versione per PC e notebook di Chrome e che attualmente è disponibile nella versione Canary di Chrome, quella dedicata al test delle funzioni in beta.

Le animazioni che trovate in basso chiariscono il concetto e il funzionamento della nuova opzione su Chrome. Si tratta di una funzionalità molto simile a quella denominata Peek and Pop su Safari per iOS.

Chiaramente una funzionalità del genere permetterà di risparmiare notevolmente tempo quando si consultano pagine web alla ricerca di informazioni da altri link in essa contenuti.