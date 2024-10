Problemi di performance su Chrome? Adesso il browser "si fixa" da solo

Di meme sulle prestazioni di Chrome ce ne sono dall'alba dei tempi, ma a onor del vero dobbiamo dire che il browser di Google, col passare del tempo, è migliorato sotto quel punto di vista, e l'ultima novità appena annunciata dall'azienda dovrebbe essere un ulteriore punto a suo favore.

C'è un nuovo strumento in arrivo su Chrome, chiamato Performance Detection tool. Cosa fa? Se l'animazione qui sotto non fosse abbastanza chiara, si tratta di un sistema che identifica possibili problemi di prestazioni e suggerisce eventuali soluzioni.

Basta cliccare "Fix now" sulla notifica che appare e Chrome dovrebbe migliorare in un clic l'esperienza di navigazione con una scheda poco reattiva. In ogni caso, chi non dovesse gradire questa proattività, può tranquillamente disabilitare la funzione dalle impostazioni.