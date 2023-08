Chrome Desktop impara da Android: in arrivo il ''solo questa volta''

Google Chrome resta ancora oggi tra i browser preferiti e più utilizzati dall'utenza. È notizia di ieri che la versione desktop di Chrome stia per ricevere un'opzione simile a una già presente su Android in merito alla gestione dei permessi. Navigando su smartphone infatti, quando viene richiesto all'utente di concedere le autorizzazioni di geolocalizzazione, fotocamera o microfono, si hanno diverse opzioni tra le quali il "consenti solo questa volta". In precedenza da desktop era possibile solo scegliere di bloccare o consentire l'accesso in modo permanente, oltre alla possibilità di chiudere il prompt tramite la X nell'angolo in alto a destra.