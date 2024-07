Chrome non rivoluzionerà più la privacy sul web: il discutibile dietrofront di Google

In questi piccoli file di testo vengono salvate un sacco di informazioni utili alla navigazione, ad esempio le preferenze che abbiamo impostato su un certo sito, oppure permettono di rimanere loggati a certi servizi tra una sessione e l'altra, senza dover inserire la password ogni volta; o ancora, vengono usati per il tracciamento pubblicitario, in particolare con i così detti cookie di terze parti (quelli nstallati da siti diversi da quello che stai visitando, spesso a scopi pubblicitari o di analisi.), magari per proporre all'utente avvisi mirati.

C'erano una volta i cookie. I "biscottini" sono da sempre uno dei tasselli sui quali si basano tantissimi servizi online, nonché una comodità per l'utente finale (fermo restando che potete sempre cancellarli in caso di problemi).

Cosa doveva succedere ai cookie di terze parti in Chrome

Per un molti anni lo sviluppo di questo progetto è andato avanti, tra alti e bassi. Nel 2023 Privacy Sandbox è arrivata anche su Android , ma le ultime dichiarazioni di Google fanno chiaramente intendere che sia successo qualcosa, e il futuro immediato non sarà più quello descritto finora.

In breve, gli utenti dovevano essere divisi in "coorti", cioè in gruppi con interessi simili, anziché tracciare il singolo individuo. In questo modo gli inserzionisti avrebbero comunque potuto mostrare pubblicità pertinenti, ma senza conoscere esattamente l'attività di ciascun utente.

L'idea che Google stava inseguendo da anni (già dal 2019) ha un nome: privacy sandbox . Una sandbox, in informatica, è in pratica un ambiente isolato, nel quale è possibile eseguire del codice, senza influenzare il sistema operativo o le altre applicazioni.

Cosa succederà invece

Al contrario di Safari e Firefox, che bloccano i cookie di terze parti per impostazione predefinita, Chrome chiederà agli utenti di prendere una decisione informata. Un po' com'è recentemente successo per la scelta del motore di ricerca, sarà il browser a dire agli utenti: vuoi usare i cookie di terze parti, o no?

Il navigante "distratto" tende a rispondere subito sì a richieste di questo tipo, quindi è probabile che in molti acconsentiranno, ma è anche vero che difficilmente dopo una simile richiesta il numero di utilizzatori di cookie di terze parti salirà; anzi, è molto più probabile che diminuisca.

Quello che lascia perplessi è che Privacy Sandbox non sembra più parte dell'equazione, non è cioè l'alternativa proposta a chi voglia fare a meno dei famigerati cookie di terze parti, in barba a tutti i proclami sulla privacy fatti negli ultimi anni. Di fatto Chrome non sta abbandonando i cookie di terze parti, sta solo chiedendo ai suoi utenti se vogliono farlo loro.

Google afferma comunque che continuerà a supportare le API di Privacy Sandbox, e che offrirà uno strumento di protezione dell'IP come parte della modalità incognito di Chrome. Ovviamente i più maliziosi pensano che ci siano degli interessi personali dietro a questa scelta, ovvero che Privacy Sandbox non fosse remunerativo quanto i classici cookie. Del resto non sarebbe la prima volta che un servizio di Google viene "piegato" a logiche monetarie, e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima.