A breve Chrome bloccherà finalmente i cookie di terze parti, ma chi esulta oltre a Google?

Google aveva promesso che nel primo trimestre del 2024 avrebbe attivato il blocco dei cookie di terze parti su Chrome attraverso il suo noto strumento Privacy Sandbox, e ora abbiamo finalmente una data: il 4 gennaio 2024 (sapete come cancellare i cookie?).

La funzione, chiamata Protezione antitracciamento, sarà attiva da quella data sull'1% degli utenti Chrome globali (scelti a caso) e servirà per proteggerli dal tracciamento da parte dei cookie (o quantomeno limitarlo).

Il concetto, per chi non lo ricordasse, è piuttosto semplice. I cookie di terze parti sono sempre serviti ai siti per ricordare le informazioni degli utenti e offrire un'esperienza di navigazione più veloce e personalizzata (come ricordare l'accesso e altre impostazioni). Negli anni però la funzione è sfuggita di mano e sono stati utilizzati in maniera poco trasparente per tracciare gli utenti, non solo sul sito in questione, ma anche tra siti, in modo da mostrare annunci pertinenti e soprattutto profilare gli utenti.

Mentre altri browser utilizzano soluzioni antitracciamento integrate o estensioni come gli ad blocker, Google, che in fondo vende pubblicità, ha sviluppato una sua tecnologia chiamata Privacy Sandbox, che consente di proteggere la privacy degli utenti ma al contempo non bloccare gli annunci.

La soluzione è stata criticata dagli esperti di privacy e gli enti regolatori hanno tenuto alta l'attenzione (non convinti dal monopolio della GrandeG nel settore della pubblicità), ma ora è in dirittura d'arrivo e da gennaio la casa di Mountain View avvierà la sperimentazione su una piccola percentuale di utenti, in modo da dare il tempo agli sviluppatori di adattare i siti alla nuova soluzione.

Come funzionerà? Dal 4 gennaio, gli utenti selezionati verranno notificati da una finestra blu quando apriranno Chrome da desktop o dispositivo Android.