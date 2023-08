Chrome porta la ricerca a un nuovo livello, ma non per tutti

Per Google, la ricerca è una delle componenti fondamentali dell'esperienza sul suo browser Chrome, e da più di un anno sta lavorando per renderla se non prominente, almeno permanente nel pannello laterale che già include Elenco di lettura, Preferiti e Percorsi. Risalgono infatti a marzo 2022 i primi indizi di un progetto per portare i risultati di ricerca sempre in vista su una piccola finestra separata, e ora, con Chrome desktop 116, la GrandeG ha aggiunto nel suo pannello laterale la voce Ricerca. La nuova opzione mostra un campo di ricerca e una scorciatoia per Lens, che consente di trascinare e caricare un'immagine o di selezionare qualsiasi area di una pagina.

Fonte: Android Police

Quando effettuate una ricerca, questa verrà mostrata con un'interfaccia simile a quella che otterreste sui dispositivi mobili, con in più la gradita aggiunta di una scorciatoia per aprire un link tra i risultati in una nuova scheda del browser. I risultati saranno sempre visibili cliccando sui link nella scheda corrente, mentre se si apre una nuova scheda la barra laterale si resetterà e mostrerà l'elenco di lettura. Ma niente paura, non dovrete ogni volta cercare la funzione nel menu a discesa. Se volete accedere rapidamente alla ricerca, Google vi dà la possibilità di aggiungere una "G" proprio di fianco all'icona del pannello laterale, in modo da aprire immediatamente la finestra.

