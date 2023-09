Novità Chrome: gli screenshot in alta risoluzione più facili che mai

La novità della quale parliamo consiste nella possibilità di acquisire screenshot ad alta risoluzione dai video in fase di riproduzione attraverso il browser. Come vedete dallo screenshot in basso, sarà possibile acquisire rapidamente lo screenshot in alta risoluzione cliccando sull'opzione Copy Video Frame presente nel menù contestuale accessibile tramite il tasto destro del mouse.

La novità che abbiamo appena descritto funziona al momento su YouTube e sui video di Google Foto, se riprodotti tramite il player di YouTube. La risoluzione degli screenshot acquisiti in questo modo corrisponde a quella del video in fase di riproduzione su YouTube, e non a quella dello schermo sul quale viene effettuato lo screenshot.

La funzione appena descritta è integrata in Chromium e quindi dovrebbe funzionare non solo su Chrome ma anche su browser basati sullo stesso engine, come Edge e Arc. Importante è sottolineare che gli screenshot acquisiti non verranno automaticamente salvati ma soltanto copiati negli Appunti.