Google Chrome: ecco 3 nuove funzioni per dei suggerimenti di ricerca più utili

Nonostante sia uno strumento essenziale per le ricerche quotidiane, il browser è probabilmente una delle applicazioni che più tendiamo a sottovalutare nei nostri dispositivi. Chrome continua a confermarsi al primo posto sul podio dei browser più utilizzati, così come continua a ricevere vari aggiornamenti che ne migliorano l'esperienza di utilizzo.

Oggi parliamo di tre nuove funzionalità annunciate da Google per offrire agli utenti dei suggerimenti di ricerca più utili. Andiamo a vederli nel merito, ricordandovi anche la nostra guida su come salvare i preferiti di Chrome e come esportarli.