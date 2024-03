Qualcomm e Google annunciano con fierezza che adesso Chrome ha una versione nativa per sistemi Windows basati su processori ARM (o Windows on Snapdragon, come piace chiamarli a Qualcomm).

Dopo che da anni il celebre browser supporta gli Apple Silicon, anch'essi basati su architettura ARM, adesso la stessa cosa vale per i sistemi Windows, con evidenti benefici in termini di prestazioni e dispendio energetico.

In particolar modo sarà con gli Snapdragon X Elite che il "nuovo" Chrome darà il suo meglio, anticipando quella che potrebbe essere la seconda (o prima) giovinezza di questa versione del sistema operativo di Microsoft.

Il 2024 dovrebbe infatti essere l'anno della consacrazione di ARM per Windows, anche perché si tratta di un treno che sembrava sul punto di partire tante volte, ma c'è un limite anche al numero di false partenze prima che la corsa venga cancellata. Fuor di metafora, potremmo parafrasare con: o la va, o la spacca.

Il rollout di Chrome per Windows on Snapdragon è previsto già per questa settimana. Basterà recarsi sul sito di Chrome da un PC compatibile per avviare il download della versione opportuna. L'arrivo di nuovi PC Windows basati su ARM è invece indicativamente previsto per la seconda metà dell'anno.