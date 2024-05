Le meraviglie dei Chromebook Plus con Gemini: ecco le funzionalità disponibili

Aiutami a scrivere

Una delle funzionalità più interessanti dei Chromebook Plus. Questa permette di ricevere suggerimenti approfonditi e completi sulla generazione di testi. Per accedervi sarà sufficiente cliccare con il destro nel campo di scrittura per ottenere tali suggerimenti. Questi potranno essere utili per intitolare un post di blog, pubblicare un post accattivante sui social media o modificare il tono di ciò che si scrive in base allo stile che si preferisce.

La funzione sarà utile anche per scrivere testi da zero, a partire da un prompt per iniziare, oppure per riformulare testi già esistenti, renderli più corti o estenderli.

La funzione Aiutami a scrivere è disponibile esclusivamente in inglese al momento, ma nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche in italiano.