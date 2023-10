Benvenuti Chromebook Plus: prestazioni e IA per i Chromebook più fighi

Chromebook Plus è una linea di nuovi prodotti appena annunciata da Google Si tratta di notebook che a bordo hanno ovviamente Chrome OS , e che si distinguono da quelli che abbiamo conosciuto finora soprattutto in termini di hardware e prestazioni .

Delle grosse novità in casa Chromebook erano nell'aria, e Google finalmente esce allo scoperto con Chromebook Plus . Si tratta della nuova gamma di notebook che hanno quella marcia in più rispetto ai modelli che abbiamo conosciuto finora.

Cosa serve per essere un Chromebook Plus

Presentando la nuova serie Chromebook Plus, Google ha fissato dei parametri ben precisi in termini di hardware. Iniziamo col dire che la serie Chromebook Plus riguarda solo i nuovi prodotti presentati da Google e altri produttori a partire da oggi. Non si tratta dunque di un bollino che varrà anche per i modelli che troviamo sul mercato, anche tali modelli dovessero soddisfare i requisiti hardware.

Andiamo quindi a vedere quale hardware è necessario per godere dell'appellativo di Chromebook Plus: