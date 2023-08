Chromebook X: controllate se arriverà anche a voi

E all'orizzonte sembrano esserci delle interessanti novità per quanto riguarda Chrome OS , e in particolare per i Chromebook . Come anticipato dai rumor emersi qualche settimana fa, Google è infatti in procinto di lanciare Chromebook X . Si tratta di una branca dedicata ai Chromebook con specifiche tecniche particolarmente performanti.

L'obiettivo di Google infatti consiste nel fornire uno strumento per distinguere tra quei dispositivi Chromebook di fascia bassa, magari destinati all'utilizzo nell'ambito della didattica, e quelli di fascia più alta, pronti magari per un utilizzo business. Per effettuare questa distinzione Google dovrebbe imporre delle specifiche minime dal punto di vista hardware che dovrebbero essere soddisfatte dai Chromebook per ottenere il badge X. Non è detto che si chiamerà X, potrebbe anche essere identificato come Plus.

La novità emersa nelle ultime ore arriva da 9to5Google, visto che hanno scovato quali dovrebbero essere i dispositivi Chromebook X.

Quelli che seguono sono i modelli che già sono presenti sul mercato:

Asus Chromebook CM34 Flip (frostflow)

HP Chromebook x360 14c-cd0 (gimble)

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook 16" (taeko)

Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 5i (14", 7) (taeko)

Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (pujjoteen)

Lenovo Slim 3i Chromebook 14 (pujjoteen)

Oltre a questi, dal codice analizzato da 9to5Google sono emersi anche altri modelli, non presenti ancora sul mercato, che dovrebbero fregiarsi di Chromebook X. Andiamo a vederli nell'elenco che segue:

Acer Chromebook Plus 514 (markarth)

Acer Chromebook Plus 515 (onnicomprensivo)

Asus Chromebook CX34 CX3402CBA (marasov)

HP Chromebook 15,6" (yavik)

Osservando i modelli in lista capiamo che Google sia propensa ad assegnare l'appellativo di Chromebook X o Plus a tutti quei dispositivi arrivati sul mercato oltre una soglia minima di prezzo, che si attesta attorno ai 350 dollari.

Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più sul lancio ufficiale e distribuzione. Al momento Google non ha riferito dettagli ufficiali in merito.