Chromecast con Google TV riceve il primo aggiornamento del 2024: migliora la sicurezza, e poi?

Si tratta del primo aggiornamento dell'anno per Chromecast con Google TV. Al momento sembra che solo la variante 4K , ovvero la variante lanciata per prima sul mercato, sia quella aggiornata.

Google dimostra di tenere al supporto software dei suoi dispositivi commercializzati nell'ambito di Google TV , e rilascia un nuovo aggiornamento per Chromecast con Google TV , il dispositivo che permette di rendere smart qualsiasi TV dotata di HDMI tramite la sua piattaforma software.

L'update per il dispositivo di Google corrisponde alla versione STTE.230915.005.S1. Questa build include le patch di sicurezza Android aggiornate a dicembre 2023. Dunque, migliora la sicurezza, e questa sembra la novità più rilevante dell'aggiornamento.

Il changelog completo infatti include l'aggiornamento delle patch, insieme al miglioramento della stabilità di sistema e la correzione di bug minori.

L'aggiornamento arriva nell'ambito del supporto bimestrale che Google assicura ai suoi dispositivi con Google TV. Al momento il sistema è ancora basato su Android 12, e non vediamo ancora la funzionalità Fast Pair implementata.

Questa funzionalità è stata annunciata recentemente da Google, quindi ci aspettiamo che arriverà con i prossimi aggiornamenti.

L'update che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale per Chromecast con Google TV 4K. Ci aspettiamo che entro le prossime settimane arriverà anche per la versione HD del dispositivo.