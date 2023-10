Chromecast con Google TV 4K si aggiorna: arrivano le nuove patch

E proprio a proposito del Chromecast con Google TV arrivano delle novità da parte di Google. Nelle ultime ore infatti è stato rilasciato un nuovo aggiornamento software per il dispositivo.

Google è da sempre molto attiva anche nel settore smart TV e dispositivi smart ad esse connesse. In questo contesto conosciamo la famiglia Chromecast , la quale nella sua ultima generazione ha visto completata la trasformazione in dongle con Google TV integrato.

L'aggiornamento appena rilasciato per Chromecast con Google TV riguarderebbe esclusivamente la versione 4K, mentre la versione più economica in HD non sarebbe stata ancora aggiornata. L'update corrisponde alla build identificata dal codice STTE.230615.004. Questa include le patch di sicurezza Android aggiornate a luglio 2023.

Non dovrebbero esserci altre novità, tanto meno altre novità tangibili durante l'utilizzo quotidiano. Nel changelog infatti Google ha apposto la menzione di rito ai miglioramenti generali e bugfix minori. La base software per Chromecast con Google TV 4K rimane Android TV 12.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale. Per controllare se l'avete ricevuto dovrete accendere il vostro Chromecast con Google TV 4K, poi accedere alla sezione Aggiornamenti di sistema che si trova in Impostazioni > Sistema > Informazioni.