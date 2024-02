Chromecast con Google TV 4K si aggiorna: usare le cuffie wireless sarà ancora più facile

Google ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per Chromecast con Google TV 4K , il suo dongle per avere l'interfaccia Google TV su qualsiasi TV dotata di HDMI.

Questo nuovo update si riferisce alla build STTE.231215.005 e ha un peso di ben 169 MB. Come vedete dagli screenshot in galleria, la novità del supporto a Fast Pair prevede la visualizzazione del messaggio di accoppiamento ogni volta che viene attivato nelle vicinanze un paio di cuffie wireless compatibili con Fast Pair.

Il messaggio che apparirà su Google TV permetterà di connettere rapidamente le cuffie con Fast Pair, e anche di scegliere un output audio per i contenuti in riproduzione tramite un'interfaccia dedicata.

La nuova opzione per cambiare uscita audio appare nel pannello delle impostazioni rapide di Google TV, quello che si apre cliccando sulla rotellina delle impostazioni in alto a destra dell'interfaccia.

Oltre a queste novità pratiche, l'aggiornamento introduce anche le patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2024.

L'update che abbiamo appena descritto per Chromecast con Google TV 4K è attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti a livello globale. Nel giro delle prossime settimane dovrebbe concludersi il rollout.