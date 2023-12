Chromecast con Google TV (4K) continua ad aggiornarsi in incognito

Questi dispositivi sono i Chromecast con Google TV , arrivati sul mercato in due varianti che si differenziano in termini di risoluzione massima supportata. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per la variante 4K .

Google è molto presente anche nel segmento smart TV , non tanto con dispositivi hardware quanto con i suoi prodotti software. Parliamo di Google TV , nell'ambito del quale negli ultimi due anni abbiamo visto arrivare anche dei dongle smart per le TV.

L'aggiornamento software per Chromecast con Google TV 4K corrisponde alla build STTE.230915.005.S1. Come spesso accade per l'aggiornamento firmware di questi dispositivi, il changelog non è particolarmente esplicativo.

Si tratta infatti di un update di circa 100 MB, il quale dovrebbe sicuramente aggiornare le patch di sicurezza Android. Si tratta delle patch di ottobre, un po' in ritardo rispetto alle patch che vengono distribuite per i prodotti della serie Pixel. Questo non è inusuale per i dispositivi della serie Chromecast, visto che l'ultimo update aveva aggiornato le patch a quelle di ottobre.

Per il resto, il changelog non è molto ricco. Si parla di ottimizzazioni generali alla stabilità senza specificare esattamente quale aspetto è stato ottimizzato. Chi l'ha installato ha però notato che l'animazione di avvio è stata aggiornata, inserendo il marchio Google TV.

Dal punto di vista software, rimane la base Android TV 12. Ancora non è chiaro quando arriverà Android TV 14. Del passaggio diretto ad Android TV 14 abbiamo ormai la certezza, ma non sappiamo ancora quando verrà distribuito al pubblico.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale per la versione 4K di Chromecast con Google TV. Ci aspettiamo che nel breve termine arrivi anche sulla versione HD.