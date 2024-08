Chromecast con Google TV riceverà Android 14, ma non tutte le funzionalità!

Chromecast con Google TV riceverà Android 14, tuttavia…

Così come svelato da Android Authority, il dongle HDMI, ovvero Chromecast con Google TV, riceverà il nuovo Android 14. Tuttavia, prima di esultare, occorre attendere: il vecchio dispositivo, infatti, non riceverà tutte le novità dell'ultima versione del sistema operativo.

In particolare, sulle precedenti generazioni di Chromecast non sarà disponibile il nuovo stack di rete Thread, che permette alle TV di funzionare come router di confine Thread (mancherebbero alcune componenti hardware necessarie per il corretto funzionamento).

In ogni caso, è certamente apprezzabile il fatto che la compagnia di Big G continui a supportare Chromecast con Google TV attraverso aggiornamenti software. In tal senso, evidenziamo che la versione 4K del dongle riceverà aggiornamenti di sicurezza fino a settembre 2025, mentre Chromecast con Google TV (HD) fino a settembre 2027.