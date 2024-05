ChromeOS si aggiorna con funzioni IA che i vostri amici con PC Windows e Mac vi invidieranno

Nelle ultime versioni di ChromeOS, la 123 e la 124, il sistema operativo di Google ha guardato a Windows, implementando una serie di funzioni che lo hanno avvicinato al sistema operativo di Microsoft (sapete come funziona ChromeOS?). Ora la casa di Mountain View punta in alto, e con ChromeOS 125 appena approdato sul canale Stabile si prende il lusso di andare oltre, integrando nuove funzionalità IA inedite, oltre a una serie di altri miglioramenti.

Le nuove funzioni di IA generativa: sfondi e scrittura

Le novità più interessanti di ChromeOS 125 riguardano sicuramente le funzioni di IA generativa. Tutti gli utenti riceveranno la funzione per creare sfondi e Aiutami a scrivere, mentre i proprietari di Chromebook Plus avranno anche accesso agli sfondi IA nelle videochiamate. Gli sfondi generativi sono una funzione che consente di generare sfondi a partire da una vasta gamma di modelli disponibili nelle Impostazioni.

Sfondi generativi. Fonte: XDADevelopers

Aiutami a scrivere aiuta gli utenti a migliorare la propria scrittura fornendo un feedback su grammatica, ortografia, stile, chiarezza, struttura e flusso. Questo strumento funziona solo sui siti Web non dotati di strumenti simili, come LinkedIn, mentre sui siti che implementano già qualcosa del genere, come Google Docs, non sarà attiva. Infine gli utenti Chromebook Plus possono accedere agli sfondi generativi per videochiamate. Per generare sfondi virtuali, basta cliccare su una nuova opzione di menu, "immagine", e poi sul pulsante "genera sfondo virtuale" nel pannello della videochiamata in app come Zoom, Google Meet o WhatsApp. Ci saranno modelli già pronti da cui partire, e ogni volta che generate un'immagine sarà salvata per poterla riutilizzare in futuro.

Altre novità

Ma non c'è solo IA in ChromeOS. Ora potete registrare lo schermo in formato GIF per catturare, condividere e riprodurre facilmente le registrazioni in chat, diapositive, documenti e altro ancora. Per usarlo, aprite lo strumento di cattura dello schermo in Impostazioni rapide e selezionate l'icona di registrazione dello schermo, quindi selezionate "Registra GIF" dal menu a discesa. Il file verrà automaticamente copiato negli appunti. Inoltre il lettore video della Galleria di ChromeOS ora consente di controllare la velocità di riproduzione. Non solo, ma adesso ChromeOS supporta i pulsanti di controllo delle chiamate. Se avete delle cuffie Bluetooth compatibili, potete rispondere, rifiutare o terminare una chiamata e anche disattivare il microfono. A proposito di periferiche Bluetooth, ora ChromeOS supporta Fast Pair, che consente di associare un dispositivo semplicemente avvicinandolo. Altre novità riguardano la possibilità di cercare le immagini in base al testo al loro interno nel Launcher. Invece di cercare per nomi di file, gli utenti possono ora cercare in base al testo nelle loro immagini in Launcher.

Ricerca per immagini dal testo. Fonte: XDADevelopers

Inoltre, gli utenti possono personalizzare i risultati nella barra di ricerca del Launcher. Questa funzione è utile quando non ricordate il nome del file ma ricordate una scritta nella foto, come un'indicazione segnaletica o altro. Google ha ampliato il supporto per le didascalie Live da una a sei lingue e la dettatura da una a 18 lingue locali. Infine, ChromeOS 125 offre anche una funzione di accessibilità per gli utenti che soffrono di cinetosi, permettendo di ridurre le animazioni suiì Chromebook andando in Accessibilità > Visualizzazione e ingrandimento > Animazioni ridotte. Qui trovate l'elenco completo delle novità.

Come aggiornare a ChromeOS 125

ChromeOS 125 è in corso di graduale rilascio sul canale Stabile. Questo significa che non tutti i Chromebook idonei saranno aggiornati immediatamente, ma potrebbe essere necessario attendere qualche giorno. Per aggiornare il vostro Chromebook, è consigliato attivare gli aggiornamenti automatici in Menu > Dispositivi > Chrome > Impostazioni > Impostazioni dispositivo. Poi cliccate su Impostazioni di aggiornamento dispositivo, selezionate Impostazioni di aggiornamento automatico e cliccate su Consenti aggiornamenti. Infine cliccate su Salva. Per aggiornare manualmente un Chromebook, cliccate in basso a destra sull'ora, selezionate Impostazioni e in basso a sinistra cliccate su Informazioni su ChromeOS. Qui cliccate su Verifica disponibilità aggiornamenti.