ChromeOS diventerà Android sul nuovo Pixel Laptop: cosa ha in mente Google?

Da diversi anni ormai conosciamo Chrome OS come il sistema operativo di Google dedicato ai PC portatili, i cosiddetti Chromebook. E sicuramente da più tempo conosciamo Android, il robottino verde che anima milioni di smartphone e non solo in tutto il mondo. Ma ci sorprende lo stesso sapere che Google ha intenzione di trasformare Chrome OS in Android, e di lanciare questa novità su un nuovo Pixel Laptop. Quanto appena menzionato sicuramente non è chiaro, visto che Chrome OS e Android sono due entità abbastanza indipendenti, almeno in termini di finalità di utilizzo. Allora proviamo a vedere cosa ha in mente Google.

Chrome OS diventerà Android, o il contrario?

Secondo gli ultimissimi rumor emersi online, corroborati dalle fonti di Android Authority, Google avrebbe in mente di trasformare Chrome OS in Android. Cosa significa? Chrome OS è ormai noto per essere stabilmente il sistema operativo di Google dedicato ai Chromebook, ovvero dei PC portatili con risorse hardware non particolarmente avanzate. D'altro canto, sappiamo che Chrome OS può essere installato su macchine nate con sistemi operativi diversi (ecco la guida per trasformare un vecchio PC in un Chromebook). E allora perché Google vuole trasformarlo in Android? La risposta a queste domande non riguarda i Chromebook, o meglio non riguarda i Chromebook per come li abbiamo conosciuti finora. L'obiettivo di Google sarebbe quello di colmare un vuoto che finora, nonostante i molteplici sforzi dell'azienda nel corso degli anni, esiste e si fa sentire nei confronti di iPad. Google infatti starebbe pensando di sviluppare un sistema operativo basato su Android specificatamente dedicato ai tablet. Sviluppare quindi una piattaforma software che sia finalmente competitiva con quella che Apple offre su iPad. Nel corso degli anni abbiamo visto Google aggiornare in maniera rilevante sia Android che Chrome OS per renderli competitivi su dispositivi come tablet e PC. Questo evidentemente non è bastato a Google stessa.

Un sistema operativo che sia in grado di coniugare le peculiarità di Android e Chrome OS in ottica tablet e PC portatili è quello che vuole Google. Recentemente abbiamo visto dei punti di contatto tra Chrome OS e Android, come ad esempio con lo stack software per il Bluetooth. Questi punti di contatto potrebbero moltiplicarsi, coinvolgendo ad esempio parti dello stack Android, il kernel Android Linux e i framework Android. E forse abbiamo già avuto modo di vedere alcune di quelle che saranno le caratteristiche di questa nuova versione di Android, come il supporto alle estensioni Chrome su Android, il supporto ottimizzato a mouse e tastiere, l'interfaccia software multi-finestra. Novità che pensavamo dovessero arrivare su Android per come lo conosciamo, ma che invece potrebbero essere alcune delle colonne portanti di questo nuovo sistema operativo che ha in mente Google.

Ammettiamo che il quadro appare ancora confuso. Sappiamo bene che una versione di Android stock per tablet esiste già, l'abbiamo vista su Pixel Tablet. Probabilmente quella che vuole lanciare Google è una versione di Android molto più vicina a quello che conosciamo adesso come Chrome OS, e che ovviamente sarà esclusiva di dispositivi come tablet e portatili. Col tempo ne sapremo di più. Quello che appare abbastanza definito è che tutto ciò potrebbe debuttare e prendere vita su Pixel Laptop, la seconda novità appena emersa online.

Pixel Laptop all'orizzonte: la nuova vita dei Pixelbook o qualcosa di più?

I più appassionati di voi ricorderanno i Pixelbook, quelli che sostanzialmente erano i Chromebook targati Google. Si trattava di portatili realizzati direttamente da Google, arrivati sul mercato con Chrome OS a un prezzo non da Chromebook. Dei dispositivi che in Italia non sono mai arrivati ufficialmente, e che sul mercato non hanno mai preso il volo. Nelle ultime ore sono emersi dei dettagli che indicherebbero l'esistenza di Pixel Laptop. Parliamo dell'evoluzione dei Pixelbook? In un certo senso è vero. Anche se questo Pixel Laptop potrebbe essere qualcosa di più, visto che potrebbe passare alla storia come il primo dispositivo a sfoggiare il nuovo Android di cui abbiamo parlato sopra. Un portatile che nasce con Android ha un fascino non indifferente. Secondo i rumor emersi online, il progetto Pixel Laptop ha preso piede in Google, e l'azienda avrebbe un team che sta lavorando alla sua realizzazione. Non sappiamo praticamente ancora nulla sulle sue presunte specifiche, e tanto meno sul suo aspetto. Per ora ci faremo bastare l'idea, sperando di ricevere nuovi dettagli presto.

