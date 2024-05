I Chromebook stanno per ottenere un app store dedicato su ChromeOS: ecco App Mall

Tutto questo però potrebbe risultare un po' dispersivo per gli utenti. Così Google, come riportato da Chrome Unboxed , ha deciso di risolvere il problema creando un app store specifico per ChromeOS: App Mall .

App Mall promette di raggruppare in un unico punte tutte le app e i giochi per Chromebook, semplificando notevolmente sia la ricerca che l'installazione. App Mall non è ancora stato rilasciato in versione stabile, ma è già disponibile in anteprima nel canale Canary di ChromeOS 126. Per provarlo, basterà abilitare il flag chrome://flags/#cros-mall e successivamente cliccare sulla nuova icona aggiunta al launcher delle app.

Come si può vedere dal video anteprima, l'interfaccia si presenta molto ordinata e mostra sulla sinistra le sezioni: Cerca, Home, App e Giochi. La pagina di ogni app fornisce sia delle immagini sia una descrizione completa dell'app in questione. Alcune applicazioni nello specifico, permettono di scegliere percorsi di download, non limitandosi al solo Play Store. La vera svolta sta nella procedura di installazione per Web app e PWA: l'unico passaggio per scaricarle, adesso, è cliccare nel popup dedicato.

App Mall è attualmente segnato come ''Esperimento'', quindi se siete utenti Chromebook restate sintonizzati in attesa di ulteriori aggiornamenti!