Ora riconoscerete il vostro Chromebook anche dal suono, ma non sarà automatico

ChromeOS si sta evolvendo in un sistema operativo sempre più maturo, ma c'è un aspetto che Google ha affrontato solo di recente: i suoni (sapete come funziona ChromeOS? Date un'occhiata alla nostra guida per andare alla scoperta del sistema operativo della GrandeG).

Fino a settembre 2023 infatti i Chromebook non erano dotati di nessun suono di sistema, il che non solo li caratterizzava mano, ma li rendeva anche più difficili da utilizzare per gli utenti con difficoltà visive.

Adesso però il vostro portatile con sistema operativo made in Google ha una serie di effetti musicali, che si fanno sentire quando si connette il cavo di ricarica o quando la batteria scende sotto una certa percentuale, e la GrandeG ha spiegato come sono stati creati.

Prima di tutto, però, sappiate che questi suoni non sono stati abilitati per impostazione predefinita (a meno che non abbiate mai effettuato l'accesso al Chromebook, in quel caso saranno già attivi), ma dovrete intervenire manualmente per poterli sentire.

Per farlo, assicuratevi che il vostro Chromebook sia aggiornato a ChromeOS 117 (andando in Impostazioni e poi cliccando a sinistra in basso su Informazioni su ChromeOS).

Una volta verificato questo, sempre da Impostazioni cliccate a sinistra sulla voce Dispositivo e nella finestra centrale, sotto Suoni del dispositivo, troverete tre interruttori: Suono di batteria in esaurimento, Suoni di caricamento e Suono di avvio del dispositivo. Se volete abilitare i suoni, attivateli.