ChromeOS si aggiorna e si avvicina ad Android: Quick Share e nuovi controlli multimediali

Arrivano delle importanti novità per ChromeOS, il popolare sistema operativo di Google pensato per i PC Chromebook. Con l'ultimo aggiornamento sono arrivate delle funzionalità che lo rendono più vicino ad Android.

L'aggiornamento che stiamo per descrivere si riferisce alla versione 121 di ChromeOS. Questa introduce Quick Share, la nuova modalità di condivisione dei file tra PC e smartphone sviluppata da Google. In realtà, non è una funzione nuova ma un aggiornamento di quella che conoscevamo come Nearby Share, o Condivisione nelle vicinanze.