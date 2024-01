Gli sfondi mozzafiato nel cimitero di Google: addio Earth View

Stiamo parlando dell'addio, sicuramente a sorpresa, a Earth View . Si tratta della funzionalità che Google offriva tramite Google Earth per scaricare e provare le sue immagini satellitari come sfondi .

Sarà passato ormai qualche anno da quando Google ha iniziato a deliziarci con le sue immagini satellitari da impostare come sfondo, sia sul PC che sullo smartphone (vi ricordiamo anche la nostra raccolta delle migliori app per gli sfondi ). E, così senza preavviso, siamo giunti al momento in cui dobbiamo dire addio a questa possibilità.

Sin dal suo lancio, Earth View è stato un servizio disponibile online, dove erano presenti migliaia di immagini della Terra scattate dall'alto. Gli scatti dall'alto di zone molto vaste, che tipicamente vengono realizzate dai satelliti o da droni capaci di raggiungere consistenti altezze, sono spesso molto suggestivi e piacevoli.

E proprio per questo che le immagini di Earth View erano molto apprezzate dagli utenti, e sicuramente protagoniste delle sfondo di migliaia di dispositivi.

Ma a quanto pare Google ha deciso di mettere un punto alla sua disponibilità.

La decisione non è stata comunicata da Google in anticipo, ed è quindi arrivata con non poca sorpresa da parte di coloro che utilizzavano il servizio. Questi utenti infatti hanno notato che da circa metà gennaio il sito ufficiale di Earth View è offline. Non è una sorpresa che Google spedisca nel suo cimitero un'app o un servizio senza preavviso e senza particolari giustificazioni.

Per cimitero di Google intendiamo quell'angolo virtuale in cui ci piace immaginare che stiano riposando eternamente tutti i servizi e le app di Google lanciate e poi abbandonate nel corso del tempo (qualcuno è ancora triste per l'addio a Inbox?).

Da oggi anche Earth View è ufficialmente nel cimitero di Google, anche se la sua estensione per Chrome risulta ancora disponibile al download anche se funziona in maniera parziale, presentando una singola immagine casuale e permettendo l'accesso alla cronologia.