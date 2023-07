Una nuova (e più grave) crisi dei chip potrebbe essere all'orizzonte

La crisi dei chip, esplosa durante la pandemia, potrebbe tornare di attualità a breve, in seguito a nuove limitazioni che la Cina attuerà a partire dal 1° agosto sulle esportazioni di gallio e germanio.

La Cina produce infatti il 94% di tutto il gallio in circolazione e l'83% del germanio, due tra i metalli più usati nella produzione dei microchip presenti pressoché in ogni dispositivo tecnologico, dai telefoni fino alle auto (che non a caso accusarono pesantemente la crisi precedente); il germanio è anche largamente impiegato nelle tecnologie a infrarossi, nei cavi in fibra ottica e nei pannelli solari, quindi le implicazioni potranno essere molteplici.