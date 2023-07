5 nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade: da LEGO a Hello Kitty!

Apple Arcade è un servizio che tramite abbonamento permette di avere accesso a un catalogo di videogiochi senza pubblicità o acquisti in app. L'abbonamento è condivisibile fino a sei membri della propria famiglia, fornendo alla prima attivazione un mese di prova. Il servizio permette la riproduzione dei giochi praticamente su tutta la linea dei dispositivi dell'azienda come Apple TV, iPhone, iPad e Mac, risultando versatile quindi anche nell'utilizzo fuori casa.

Di seguito i cinque giochi in arrivo a luglio:

Slay the Spire: deckbuilder a giocatore singolo che unisce i giochi di carte e i roguelike (disponibile dal 7 luglio ).

a giocatore singolo che unisce i giochi di carte e i roguelike (disponibile dal ). LEGO DUPLO WORLD: gioco educativo che mira all'apprendimento per i più piccoli offrendo un mondo di gioco con animali, edifici e veicoli con cui interagire (disponibile dal 7 luglio ).

che mira all'apprendimento per i più piccoli offrendo un mondo di gioco con animali, edifici e veicoli con cui interagire (disponibile dal ). Ridiculous Fishing EX : videogioco indie basato sull'originale Ridiculous Fishing del 2010, arricchito da una nuova grafica 3D, seguirà la storia del pescatore Billy mentre cerca di riscattarsi dal suo passato incerto (disponibile dal 14 luglio ).

: videogioco basato sull'originale Ridiculous Fishing del 2010, arricchito da una nuova grafica 3D, seguirà la storia del pescatore Billy mentre cerca di riscattarsi dal suo passato incerto (disponibile dal ). Stardew Valley: il famosissimo gioco di ruolo a sfondo agricolo arriva anche su Arcade, ripensato per sfruttare i controlli tramite touch screen e con l'aggiunta del salvataggio automatico per non perdere i propri progressi anche quando si chiude l'applicazione. Questa versione include tutti i più recenti aggiornamenti (disponibile dal 21 luglio ).

il famosissimo gioco di ruolo a sfondo agricolo arriva anche su Arcade, ripensato per sfruttare i controlli tramite e con l'aggiunta del per non perdere i propri progressi anche quando si chiude l'applicazione. Questa versione include tutti i più recenti aggiornamenti (disponibile dal ). Hello Kitty: Island Adventure: gioco di simulazione di vita ambientato su un isola, con protagonisti i personaggi del mondo di Hello Kitty (disponibile dal 28 luglio).

Le novità però non finiscono qui.

Fra i titoli già presenti sono infatti in arrivo aggiornamenti importanti per Mini Motorways, Mini Metro+, Jetpack Joyride 2, Cut the Rope Remastered e tanti altri.