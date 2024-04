Spider-Man 2 vende più di Super Mario e Zelda in Italia: la classifica

Quindi andiamo subito a vedere la top 10:

EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 3 Marvel's Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Diablo 4 F1 23 Assassin's Creed Mirage Resident Evil 4

Al primo posto troviamo l'ultimo capitolo del popolarissimo simulatore calcistico. Questo non sorprende particolarmente, vista l'incredibile popolarità del gioco del calcio nel nostro paese.

Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente Hogwarts Legacy e Call of Duty: Modern Warfare 3, due titoli che hanno riscosso notevole successo in tutta Europa.

A seguire troviamo Marvel's Spider-Man 2, mentre al quinto posto c'è Super Mario Bros. Wonder e al sesto The Legend of Zelda. Si tratta delle più interessanti esclusive per PS5 e Nintendo Switch.

Oltre ai dettagli sui giochi più venduti, il report ci fornisce un'idea anche sullo stato di salute del mercato dei videogiochi in Italia. In termini generali, i dati ci dicono che nel 2023 c'è stato un aumento delle vendite pari al 6% rispetto all'anno precedente, per un totale di 577 milioni di euro di fatturato.

Il dato forse più interessante invece riguarda il mercato dei videogiochi in formato fisico: nel 2023 il 46% degli acquisti ha riguardato copie in formato fisico. Segno che, nonostante i tempi che passano, il mercato dei videogiochi in formato fisico va ancora forte tra gli italiani.