Classroom arriva in Chrome OS con Google for Education: ecco le novità

Google ha appena introdotto delle interessanti novità che riguardano l'integrazione degli strumenti per la didattica in Chrome OS, il suo sistema operativo per PC e notebook (ecco i migliori notebook divisi per fascia di prezzo).

Stiamo parlando di novità che riguardano da vicino Classroom e che arrivano nell'ambito del programma Google for Education. Chiaramente Google spinge in maniera particolare per integrare questi strumenti in Chrome OS, visto che una dei campi applicativi dei Chromebook è proprio l'ambiente della scuola e della didattica.

La prima novità riguarda l'integrazione di Google for Education all'interno di Chrome OS. Come vedete dall'animazione in basso, Chrome OS presenterà direttamente nel pannello delle notifiche quelle che riguardano i contenuti di Google for Education. Parliamo, ad esempio, di notifiche che riguardano scadenze per la presentazione dei compiti, oppure l'accesso al materiale didattico.