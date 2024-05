Debutta in Europa (Italia compresa) Claude, l'assistente IA di Anthropic

Anthropic , la società che si occupa di intelligenza artificiale e fondata da Dario e Daniela Amodei (entrambi ex OpenAI), ha ufficializzato il lancio in Europa del suo assistente IA avanzato Claude .

Cosa offre Claude

Claude garantisce diverse funzionalità di intelligenza artificiale accessibili da una interfaccia web, da un'app iOS (quella di Android è in arrivo), tramite un abbonamento oppure con un piano aziendale dedicato. Gli utenti, così, potranno dialogare con Claude in varie lingue europee, tra cui l'italiano: "Claude ha forti livelli di comprensione e fluidità in francese, tedesco, spagnolo, italiano e altre lingue europee, consentendo agli utenti di conversare con Claude in più lingue. L'interfaccia intuitiva e user-friendly di Claude rende facile per chiunque integrare senza problemi i nostri modelli di intelligenza artificiale avanzati nei propri flussi di lavoro".

Il funzionamento del chatbot è piuttosto semplice. Dopo l'iscrizione, infatti, apparirà un'interfaccia che consentirà di interagire con l'assistente, anche tramite immagine caricate da cui sarà possibile estrapolare varie informazioni.

Tra l'altro, Anthropic ha lavorato molto per garantire a Claude di essere un'intelligenza artificiale sicura ed affidabile.