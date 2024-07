Ora potete conversare con Claude anche dalla sua nuova app per Android

Chi segue il mondo dei chatbot IA conoscerà sicuramente Claude di Anthropic, uno strumento di intelligenza artificiale generativa che come ChatGPT, Gemini o Copilot consente di rispondere alle richieste come se si conversasse con una persona. Ora l'azienda, dopo aver lanciato due mesi fa l'app per iPhone, ha appena pubblicato anche l'app per Android: vediamo come usarla.

Cosa consente di fare l'app Claude per Android

Claude è un chatbot IA di Anthropic basato su tre modelli proprietari, Haiku, Sonnet e Opus, addestrati su dati non pubblici, e si vanta di superare nei benchmark sia GPT-4 che Gemini Ultra. Lo strumento è disponibile sia gratuitamente che a pagamento. Questi ultimi hanno due opzioni: il piano Pro da 18 euro più IVA al mese e il piano Team dedicato alle aziende da 28 euro più IVA al mese per ogni utente, con un minimo di cinque utenti. I piani a pagamento ovviamente consentono di sbloccare i modelli più avanzati di Claude, come Opus, mentre quello gratuito offre il modello Claude Sonnet, ora arrivato alla versione 3.5, e un limite di messaggi al giorno. L'app per Android funziona proprio come la versione web e Claude su iOS, fornendo agli utenti l'accesso a: Sincronizzazione tra dispositivi: per riprendere le conversazioni che avete avuto con Claude su altri dispositivi.

tra dispositivi: per riprendere le conversazioni che avete avuto con Claude su altri dispositivi. Funzionalità di visione: per scattare nuove foto o caricare file per l'analisi delle immagini in tempo reale.

per scattare nuove foto o caricare file per l'analisi delle immagini in tempo reale. Elaborazione multilingue: traduzione linguistica in tempo reale per aiutare a comunicare in diverse lingue o tradurre aspetti del mondo che vi circonda.

traduzione linguistica in tempo reale per aiutare a comunicare in diverse lingue o tradurre aspetti del mondo che vi circonda. Supporto multipiattaforma: accesso al supporto tramite app Web, iOS e Android.

accesso al supporto tramite app Web, iOS e Android. Ragionamento avanzato: Claude può aiutare ad affrontare problemi complessi, come analizzare contratti mentre si è in viaggio o condurre ricerche di mercato per prepararsi a una riunione

Come installare e usare l'app Claude per Android

Installare l'app di Claude per Android è semplicissimo: avviate il Play Store dal vostro telefono o tablet e cercate in alto Claude, poi scorrete verso il basso e toccate la voce Claude by Antrhopic (attenzione, assicuratevi che lo sviluppatore sia Anthropic PBC). In alternativa, toccate direttamente questo link dal telefono. A installazione completata, toccate Apri ed effettuate l'accesso con il vostro account. Se necessario, create un nuovo account o effettuate l'accesso con l'account Google.

Ora vi troverete di fronte alla schermata iniziale dell'app, che presenta in alto un messaggio di benvenuto, al centro la vostra cronologia di chat e in alto a destra la vostra icona di profilo, per effettuare l'upgrade a un piano a pagamento e cambiare il vostro nome, se volete. In basso, troverete il campo di chat, dove c'è la scritta Chat with Claude 3.5 Sonnet. Toccatelo e digitate le domande che vi interessano. Potete scattare foto toccando l'icona a forma di fotocamera, caricare immagini dalla galleria toccando l'icona della galleria o caricare un documento toccando l'icona a forma di documento con una freccia verso l'alto.

Altri approfondimenti sull'intelligenza artificiale

Il mondo dell'intelligenza artificiale è la vostra passione? Ecco alcuni approfondimenti che potrebbero interessarvi. Intelligenza artificiale: la nostra pagina che raccoglie tutte le ultime notizie riguardanti l'intelligenza artificiale

Cos'è l'IA generativa

Intelligenza artificiale: le app per lo smartphone