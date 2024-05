Vi mancava un'altra app per parlare con un chatbot IA? È arrivata Claude!

Dite la verità, avevate bisogno di un'altra app per interagire con un chatbot IA. Anthropic vi ha accontentato, rilasciando finalmente la sua app proprietaria per interagire con Claude (ecco le migliori app per intelligenza artificiale). Ma non solo. L'azienda, che appena un mese fa ha lanciato il guanto di sfida a Gemini e ChatGPT con il rilascio del nuovo modello Claude 3, ha ora annunciato anche un nuovo piano pensato per condividere l'accesso ai suoi modelli IA.

La nuova app per iOS

L'app, per il momento solo per iOS e che potete scaricare gratuitamente dall'App Store (l'app per Android arriverà a breve) è molto semplice e consente di interagire direttamente con Claude AI. All'avvio, verrete accolti da una curiosa schermata con un fulmine in stile Thor, poi potrete passare le schermate introduttive, superare l'offerta di sottoscrivere l'abbonamento (piuttosto pressante) e iniziare a chattare con il bot. L'esperienza è la stessa che proverete accedendo al sito di Anthropic, con la comodità di poterlo fare da app. Ricordiamo che Claude 3 è stato allenato con dati pubblici disponibili ad agosto 2023, anche se noi abbiamo chiesto quando verrà lanciato Pixel 8a e il chatbot ha risposto che Pixel 7a non è stato ancora lanciato (è stato presentato il 10 maggio 2023, NdR).

Dall'app si possono anche caricare foto per fare "analisi delle immagini". L'app Claude è gratuita per tutti gli utenti dei modelli Claude AI, inclusi gli utenti gratuiti, gli abbonati a Claude Pro e il nuovo piano Claude Team.

Arriva un nuovo piano: Claude Team