I nuovi clienti di Vodafone rete fissa potranno ottenere un buono Amazon di 100 euro

Da oggi 12 settembre, così come diffuso da MondoMobileWeb, per chi attiva una delle offerte di rete fissa Vodafone, è di nuovo disponibile – per altri quattro giorni (fino al 15 settembre) – la promozione online che consente di ottenere un buono Amazon di 100 euro in omaggio.

In particolare, i nuovi clienti che attivano una promozione in ADSL, FTTC, FTTH o FWA, potranno ottenere questo buono. Per farlo, occorrerà scegliere una delle offerte Internet Unlimited e Casa Wireless+. A riguardo, sul sito ufficiale dell'operatore è possibile verificare la copertura ed effettuare la procedura di attivazione. Per tutte le altre offerte, invece, l'utente potrà contattare il numero gratuito 180 oppure, sulla pagina dedicata, premere sul pulsante "Ti richiamiamo noi".