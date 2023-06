Clippy resuscita con ChatGPT: come scaricarlo per Windows 11

Clippy torna a nuova vita con ChatGPT. Sul Microsoft Store è infatti arrivata una nuova app chiamata Clippy by FireCube, la quale offre la possibilità di usare il buon vecchio Clippy con la nuova e potente intelligenza artificiale di ChatGPT, il servizio di OpenAI.

Come vedete dagli screenshot in galleria, il nuovo Clippy con ChatGPT è in grado di fare le stesse cose del vecchio, come ad esempio supportare nella scrittura di un testo, ma è in grado di spingersi anche molto oltre, come ad esempio per rispondere a domande complesse, partecipare alla scrittura creativa, risolvere problemi e molto altro.

Questa nuova app permette sostanzialmente di usare Clippy con tutte le capacità di ChatGPT. È stata sviluppata sfruttando le API di OpenAI, e richiede l'accesso tramite l'account personale di ChatGPT.

Trovate Clippy by FireCube disponibile al download sul Microsoft Store. L'app è gratuita, qui sotto avete il link diretto per scaricarla e installarla su Windows 11.

Scarica da Microsoft