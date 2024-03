Cloud Gaming, Amazon Luna accoglie GOG e tutti i suoi titoli

Amazon ha ufficializzato la collaborazione tra Luna - il suo servizio di cloud gaming - e GOG (ex Goold Old Games). Lo scopo sarà quello di offrire agli utenti una selezione di giochi di GOG su Luna, tra cui i classici come Stardew Valley ed i più popolari come la serie di The Witcher e Cyberpunk 2077.

Inoltre, i developer possono inserire i giochi in Luna, ottenendo ricavi e raggiungendo nuovi giocatori tramite un semplice processo di iscrizione.

"Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti una maggiore scelta e flessibilità nelle modalità di gioco. Con Luna e GOG, vediamo l'opportunità di far conoscere i nostri giochi a un nuovo pubblico di gamer e di sfruttare la portata di Amazon attraverso Fire TV, Fire Tablet, Twitch e Prime Gaming", ha dichiarato Pierre Vinson, Senior Director of Strategic Partnerships di Plaion. Gli sviluppatori interessati all'onboarding e alla disponibilità dei loro giochi sul game store di GOG e su Luna possono visitare questo sito.

Infine, per chi non lo conoscesse, GOG è uno store di giochi digitali che include oltre 9.000 titoli senza DRM per Windows, Mac e Linux. La missione di GOG è "far durare i giochi per sempre" in modo che i giocatori di oggi e le generazioni future possano godere dei loro giochi preferiti in qualsiasi momento.