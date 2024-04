5 novità a tema IA che cambieranno il modo di usare tanti servizi Google

Ecco quindi le 5 novità principali , come funzionano, e quando e per chi arriveranno.

Questa settimana, durante l'evento Cloud Next , Google ha annunciato una serie di novità a tema intelligenza artificiale che saranno disponibili per vari suoi servizi nelle settimane e mesi a venire.

Gemini 1.5 Pro guadagna l'udito

Da notare che questo nuovo modello supera il precedente Gemini Ultra , sia in velocità che nella comprensione di istruzioni complesse, senza bisogno di ulteriori interventi dell'utente.

Google's Gemini 1.5 Pro è adesso in grado di processare anche i file audio. Ciò gli consente di estrarre informazioni direttamente dall'audio stesso , rendendolo più capace di prima in una varietà di applicazioni.

Arrivano le GIF!

No, questa GIF non l'ha fatta Gemini, ma possiamo festeggiare lo stesso, no?

Questa opzione, che ovviamente prevede ulteriori miglioramenti futuri, è per ora riservata al settore business . Tuttavia, gli strumenti avanzati di modifica foto di Imagen saranno disponibili al pubblico e accessibili tramite Google Gemini e altri servizi Google.

In compenso sarà possibile generare anche una serie di movimenti di camera , facendo mantenere all'immagine una certa consistenza durante tutta la scena.

Non esattamente un video in HD insomma.

Google ha annunciato che Imagen 2.0 ha una nuova funzionalità che gli consente di trasformare testi in immagini animate, come le GIF, con durata di 4 secondi a 24 fps e risoluzione di 360 x 640 pixel .

Note e traduzioni in Google Meet

Google ha introdotto nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per le app di Google Workspace, mirate a migliorare il lavoro e la collaborazione, soprattutto per gli utenti aziendali.

Queste includono la trascrizione automatica delle conversazioni e la traduzione in tempo reale in 69 lingue, entrambe in Google Meet, promettendo di ridurre le barriere linguistiche.

Se tutto funzionasse fantasticamente come nell'animazione qui sopra saremmo davanti a una piccola rivoluzione, ma l'esperienza ci insegna a non prendere per oro colato questi annunci, e a riservare un giudizio solo dopo averli provati.

Questi strumenti sono attualmente in fase di test, con l'aggiunta di miglioramenti AI anche per Google Chat. Saranno in futuro disponibili attraverso un add-on a pagamento (10$ a utente al mese)