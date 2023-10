Cloud streaming su PS5: tutti i dettagli sul servizio in arrivo con il PlayStation Plus Premium

Continua la settimana di annunci importanti in casa Sony. Infatti, dopo aver svelato nella giornata di ieri il nuovo modello di PS5, l'azienda giapponese ha comunicato sul suo blog l'arrivo del cloud gaming per la fine di ottobre. Il servizio sarà disponibile su PS5 solo per gli abbonati al PlayStation Plus Premium e permetterà quindi di giocare in streaming sia ai titoli PS5 (supportati) del catalogo PlayStation Plus sia ai titoli (supportati) presenti nella libreria dei giochi acquistati.