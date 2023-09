Clubhouse riparte da zero: l'app diventa una piattaforma per i messaggi audio

Clubhouse, il social network audio lanciato nel 2020, ha subito una rivoluzione al fine di raggiungere un nuovo successo. In particolare, l'ultima versione, disponibile sia per Android che per iOS, include le Chats, ovvero un gruppo solo vocale a cui partecipano i propri amici. Il funzionamento è piuttosto semplice: qualsiasi utente, premendo l'icona del microfono al centro dell'interfaccia, avvia la registrazione di un messaggio vocale. Dopo aver inviato la chat ai contatti preferiti, quest'ultimi potranno interagire con ulteriori registrazioni vocali.

Questa implementazione ha innescato anche una rivoluzione dell'app sul piano del design. Difatti, la sezione dedicata alle chats è la prima che si nota nell'inedita scheda "Home", così come dopo il primo accesso all'utente viene subito chiesto di avviare una conversazione. Tuttavia, l'app non ha dimenticato del tutto le proprie origini visto che è ancora possibile aprire stanze live che consentono le dirette audio.