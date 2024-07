I CMF Buds Pro 2 hanno una rotella e prezzo invitante

CMF è il sub-brand economico di Nothing, che oggi lancia non solo il suo primo smartphone, ma anche uno smartwatch e delle cuffiette molto interessanti, che potrebbero finire tra i migliori auricolari Bluetooth per rapporto qualità/prezzo: i CMF Buds Pro 2.

Oltre il costo molto invitante di 59€, questi auricolari hanno un doppio driver (11 mm woofer + 6 mm tweeter) e profilo sonoro ottimizzato da Dirac Opteo.

L'ANC dichiara una riduzione del rumore esterno fino a -50 dB ed è disponibile anche in modalità adattiva, mentre i 6 microfoni con tecnologia Clear Voice 2.0 promettono chiamate chiare, anche controvento grazie alla tecnologia Wind-Noise Reduction 2.0.