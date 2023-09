CMF by Nothing fa il suo esordio: rivelata la data per il lancio dei primi prodotti

Vi ricordate di CMF by Nothing ? Carl Pei aveva annunciato il sub-brand della sua azienda principale lo scorso agosto, qualche settimana dopo il rilascio del Phone (2) , con lo scopo di ''creare un design migliore e più accessibile'' per la fascia economica dei prodotti tech. Secondo i recenti rumor era lecito aspettarsi l'esordio sul mercato dei primi prodotti targati CMF entro la fine dell'anno ma ora abbiamo una probabile data per il debutto.

Infatti stando a quanto annunciato con un post su X da Manu Sharma, vicepresidente e direttore generale di Nothing India, CMF ha fissato il prossimo 26 settembre 2023 come data per un evento di lancio. Nel post non vengono fatte presenti ulteriori informazioni al di fuori della data ma il fatto che sia stato lo stesso Sharma a comunicare l'annuncio fa pensare che l'evento potrebbe avere luogo in India e che i prodotti presentati potrebbero essere esclusivi del suddetto paese.

Riguardo la tipologia dei prodotti in questione si erano già avute delle indiscrezioni, infatti sappiamo che verranno presentati uno smartwatch, delle cuffie true wireless ed un caricabatterie da 65W con tecnologia GaN.