CMF by Nothing: ora è ufficiale quando verranno svelati CMF Phone 1, Buds Pro 2 e Watch Pro 2

Dopo un mese di indiscrezioni ed anticipazioni, Nothing ha confermato che lo smartphone del suo sub-brand, CMF , debutterà all'inizio di luglio. Il modello in questione, CMF Phone 1, che proverà a conquistare la fascia media , verrà svelato l'8 luglio, insieme ad altri due prodotti di seconda generazione: Watch Pro 2 e Buds Pro 2 . L'evento di lancio è stato fissato alle ore 11:00, durante il Nothing Community Update.

Cosa sappiamo di CMF Phone 1

Ad oggi pare certo che lo smartphone avrà un display OLED FHD+ da 6,67" con refresh rate da 120 Hz. Il chip scelto è il MediaTek Dimensity 7300, abbinato a 6/8 GB di RAM ed a 128/256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico includerà due sensori posteriori da 50 MP (principale ed ultragrandangolare). Sull'anteriore, invece, spazio ad un sensore da 16 MP.

La batteria avrà una capacità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Dunque, l'autonomia non dovrebbe rappresentare un grosso problema per gli utenti.

Per quanto riguarda il design, sarà iconico come gli altri modelli di Nothing. Il posteriore, rimovibile, dovrebbe essere realizzato in plastica e verrà garantito il supporto alla "vite Nothing Lock", ovvero la possibilità di connettere accessori esterni. Su questo punto, però, per saperne di più occorrerà attendere la presentazione ufficiale. In basso a destra, poi, spicca un anello circolare.

Sul piano del software, CMF Phone 1 debutterà con a bordo Nothing OS 2.6 basato su Android 14, con supporto al WiFi 6 ed al Bluetooth 5.3. Per quanto riguarda il prezzo, in India è previsto il lancio a 19.999 INR, circa 220 euro (per la versione base da 6/128 GB). Ovviamente anche su questo bisognerà attendere il lancio ufficiale così da scoprire quanto occorrerà spendere in Italia per l'acquisto di questo smartphone.