CMF by Nothing vuole reinventare la ruota: compare una prima immagine del CMF Phone (1)

Dopo pochi giorni dalla conferma ufficiale dell'effettiva realizzazione del primo smartphone marchiato CMF, il Phone (1), sono stati rivelati dei dettagli interessanti questo dispositivo, come una parte della scheda tecnica, il prezzo e la cover posteriore.

A pubblicarli in esclusiva ci ha pensato 91mobiles.com, che con la partecipazione del noto leaker Yogesh Brar ha mostrato per la prima volta il design dello smartphone, dove, oltre alle due fotocamere poste verticalmente, è impossibile non notare la rotella posta nell'angolo in basso del Phone (1), di cui però non conosciamo l'utilità.

Inoltre, secondo il post su X del leaker, lo smartphone dovrebbe costare al cambio attuale circa 200€ per la versione da 6/128 GB, quindi il dispositivo si dovrebbe collocare nella fascia medio-bassa del mercato, in cui fare un buon acquisto non è facilissimo: per questo è bene seguire la nostra selezione di migliori smartphone, che dividiamo per le diverse fasce di prezzo.